River visita a Independiente Santa Fe en Colombia por la Copa Sudamericana

Este miércoles, desde las 21.30, River visita a Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario, que contará con varias bajas, viene de conseguir su primera victoria en el semestre y buscará prolongar la alegría trayéndose un buen resultado de Colombia. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá el venezolano Jesús Valenzuela.

River viene de vencer 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Monumental y cortó la sequía de seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor de su historia en el profesionalismo. Este triunfo le permitió llegar con buenas sensaciones al duelo por Copa Sudamericana, que se postergó una semana a causa del terremoto que azotó buena parte de Colombia el pasado 10 de agosto. Cabe remarcar que el Millonario se metió directamente en esta fase ya que finalizó primero del Grupo H.

Más allá de que la reprogramación le sirvió, por ejemplo, para contar con Thiago Almada para los dos encuentros, Coudet tendrá varias bajas de peso para este partido. Las dos más importantes serán las de los laterales: Gonzalo Montiel posee una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que Marcos Acuña continúa recuperándose del desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en la derrota ante Gimnasia en La Plata. Sin haber inscripto a Giovanni González ni a Francisco Ortega, sus reemplazantes naturales, Coudet deberá improvisar en esas posiciones.

Lucas Beltrán y Mauro Arambarri son los otros dos refuerzos que el Millonario no anotó para esta instancia y, por ende, se quedarán en Argentina. El centrodelantero, titular ante el Bicho, será reemplazado por Rafael Santos Borré a la espera de la recuperación de Sebastián Driussi, quien está muy cerca de recibir el alta médica.

Independiente Santa Fe, por su parte, no disputó su partido ante Atlético Nacional pautado para este fin de semana debido a la reprogramación del calendario por el terremoto. Su último encuentro fue ante Boyacá Chicó el sábado 8 de agosto, día en el que se impuso 2 a 0 como local con goles de Hugo Rodallega y Juan Palma Micolta en contra. En el Clausura colombiano marcha 11° con tres puntos y un juego menos que el resto.

El conjunto de la capital colombiana cayó a la Copa Sudamericana luego de finalizar tercero en su grupo de Copa Libertadores, el cual compartió con Corinthians, Platense y Peñarol. En la fase de playoffs venció a Caracas con un global de 5 a 0.

El uruguayo Pablo Repetto contará con un plantel descansado para este partido, en el que buscará hacer pesar los 2.600 metros de altura y el alto porcentaje de humedad, dos factores a los que Santa Fe está acostumbrado y que dificultarán aún más la tarea de River en Bogotá.

La posible formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Los datos de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Hora: 21.30.

TV: ESPN y DSports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: El Campín.

TyC Sports