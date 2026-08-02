Confirmado: el correntino Maxi Salas jugará a prestamo en Independiente Rivadavia

Poco después de que la dirigencia de River cambiara su postura sobre los marginados, que hasta hace unos días solamente escuchaban venta, este domingo se confirmó la salida a préstamo de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia.

El delantero, que no estaba en la consideración de Eduardo Coudet y entrenaba en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas apartados, viajará en las próximas horas a Mendoza para firmar su contrato, que será abonado en su totalidad por su nuevo equipo.

La cesión será por un año, sin cargo ni opción de compra. Esos términos no terminan de convencer al Millonario, que había desembolsado ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de Racing en julio de 2025, aunque este alejamiento servirá al menos para descomprimir un clima cada vez más espeso y tensionado por los malos resultados en el Torneo Clausura y la temprana eliminación de la Copa Argentina.

El nacido de Curuzú Cuatiá llega a la Lepra mendocina por pedido de Alfredo Berti para ocupar el costado del ataque que dejó vacante Sebastián Villa tras su partida a Boca. Si bien no juega desde el 27 de mayo, en el triunfo 1-0 frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana (aquella noche marcó el único gol del encuentro), viene entrenando con la famosa “banda del container”. Este semestre tendrá dos objetivos claros: volver a sumar minutos e ir en busca de la Copa Libertadores.

Salas se va de River en silencio, después de 37 partidos, solo siete goles y dos asistencias. Al margen de sus actuaciones, que en varios partidos estuvieron por debajo de lo esperado, lo que terminó condenando su ciclo fue la fortuna que pagó el club para sacarlo de Avellaneda.

TyC Sports