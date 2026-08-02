El correntino Romero seguirá su carrera en Europa

El delantero correntino David Romero tomará un nuevo rumbo para su carrera. Mientras Boca sigue en la búsqueda de un N°9 que pueda marcar los goles que está reclamando Rodolfo Arruabarrena, el delantero de Tigre está muy cerca de dar el salto a Europa.

Ausente en la victoria 3-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, el Rulo quedó a un paso de ser nuevo refuerzo de Parma. Las negociaciones entre los italianos y el Matador entraron en etapas definitorias y, si se liman los últimos detalles, jugará en la Serie A.

El acuerdo se cerraría a cambio de la cifra pretendida en Victoria: alrededor de ocho millones de dólares por una parte de su pase, del cual no trascendió el porcentaje. La idea es concretar la compra en los próximos días y que firme un contrato por cinco años.

Ese monto, accesible para las billeteras de Italia, terminó frenando la gestión del Xeneize. La dirigencia de Juan Román Riquelme estaba dispuesta a adquirir el 70% de la ficha y ofrecer a Jabes Saralegui, actualmente a préstamo en el club, además de la cesión por una temporada de Camilo Rey Domenech. Incluso, se planteó el nombre de Williams Alarcón como carta de cambio, pero ninguna de esas propuestas convenció a Tigre.

Con este avance, Parma no solo le ganó la pulseada a Boca, sino también a Sevilla, que estaba interesado y había enviado una oferta formal para contratar a Romero, autor de 11 goles en 19 partidos durante el primer semestre.