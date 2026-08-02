Cambá Cuá goleó y llegó a la cima del Oficial

La quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol se puso en marcha este domingo con la disputa de dos encuentros. Cambá Cuá goleo y trepó al primer lugar, mientras que Curupay consiguió su primera victoria del certamen.

Cambá Cuá no dejó dudas y superó a Mburucuyá 4 a 1 para, con un partido más, pasar al frente de las posiciones con 11 unidades. Los goles del equipo ganador fueron marcados por Julio Sena, Nicolás Solís, Ezequiel Velázquez y Emanuel Zalazar, mientras que Carlos Gómez señaló el tanto del equipo del interior.

Por su parte, Curupay superó a Libertad 2 a 1 en el duelo de colistas. El Maderero sumó su primera victoria y dejó la última ubicación.

Mientras que en el inicio de la segunda fecha del Oficial de la Primera B, este domingo se registraron dos empates en 0: Alvear - San Jorge y Rivadavia - Barrio Quilmes.

La quinta fecha de la A y la segunda de la B debían ponerse en marcha el pasado sábado pero la lluvia que cayó en al capital provincial dejó en malas condiciones los campos de juego y los partidos fueron reprogramados para este miércoles de acuerdo a este detalle:

Cancha de Sportivo: 17.00 Sportivo vs. Talleres (1ºA) y 19.00 Sacachispas vs. Empedrado (1ºA)

Cancha de Rivadavia: 17.00 Yaguareté vs. Lipton (1ºA) y 19.00 Robinson vs. San Marcos (1ºB).

Cancha de Lipton: 17.00 Quilmes vs. Alumni (1ºB) y 19.00 Mandiyú vs. Doctor Montaña (1ºA)

Cancha de Alvear: 14.00 Peñarol vs. Villa Raquel (1ºB) y 16.00 Huracán vs. Independiente (1ºA)

Cancha de Ferroviario: 19.30 Ferroviario vs. Boca Unidos (1ºA)