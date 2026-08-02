Boca visita a Newell’s con la necesidad de mejorar su imagen

Boca visitará este domingo a Newell´s, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, luego de lo que fue su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana.



El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.



Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación por penales ante O´Higgins de Chile para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Recoleta de Paraguay.



Pese a la clasificación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un muy flojo nivel. Incluso antes de enfrentarse con los chilenos, fueron goleados 3-0 por Deportivo Riestra en su estreno en el Torneo Clausura, por lo que están en las últimas posiciones de la Zona A con un partido pendiente frente a Estudiantes de La Plata.



Del otro lado estará Newell´s, uno de los equipos más flojos de la Primera División y que viene de tener una pobre actuación en la primera mitad del año.



El inicio en este segundo semestre tampoco fue el mejor, ya que solo tiene tres puntos producto de la victoria por la mínima ante Talleres de Córdoba y la derrota contra Independiente.

Más partidos



La jornada de domingo también contempla estos encuentros: Deportivo Riestra - Barracas Central (14.30), Aldosivi - Gimnasia de La Plata (14.30), River - Rosario Central (17.15) y Lanús - Instituto (21.30).

En Huracán



Boca oficializó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.



La decisión responde a la necesidad de finalizar los trabajos de renovación del campo de juego de La Bombonera, que no pudieron completarse en los tiempos previstos debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.



Desde Boca señalaron que el cambio de escenario permitirá contar con el tiempo necesario para concluir las obras y presentar nuevamente un campo de juego en óptimas condiciones.



El encuentro entre Boca y Estudiantes está programado para este miércoles desde las 19.



