Tigre arrasó como visitante a un pálido Racing

Racing cayó 3-1 ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda, este sábado 1 de agosto, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Vojvoda tuvo una pálida actuación y el Matador aprovechó todos los errores para llevarse un triunfazo.

Tigre fue contundente y golpeó en los momentos justo en el primer tiempo

El Matador comenzó mejor en Avellaneda y, con el correr de los minutos, empezó a encontrar espacios para inquietar al local. La más clara llegó a los 16 minutos: tras un centro, Marcos Rojo despejó corto y la pelota le quedó a Nacho Russo, que no dudó y sacó un remate cruzado de derecha desde el sector derecho del área. El disparo pegó en el palo y recorrió toda la línea del arco antes de salir, en una acción increíble en la que el conjunto de Victoria estuvo a centímetros de abrir el marcador.

Poco después, cerca de los 20 minutos, la visita finalmente encontró el gol. Gonzalo "Pity" Martínez presionó y recuperó la pelota ante Colombo, quedó mano a mano con Cambeses y, sin darle tiempo a reaccionar, sacó un remate potentísimo para fusilar al arquero de Racing y poner el 1-0 para Tigre en Avellaneda.

A los 24 minutos, Tigre volvió a generar peligro y esta vez fue Santiago López, a préstamo desde Independiente, quien complicó a la defensa racinguista. El joven atacante recibió sobre la izquierda, encaró, enganchó hacia adentro y sacó un remate que pasó muy cerca del palo. El Matador volvió a quedar a centímetros de ampliar la diferencia y tuvo el segundo gol al alcance.

Minutos más tarde, el Matador volvió a golpear y amplió la diferencia. Garay probó con un remate lejano que parecía controlable, pero Cambeses respondió de manera defectuosa, no pudo contener la pelota y dejó servido el segundo tanto para la visita. Así, Tigre se puso 2-0 y aprovechó otra falla de Racing para estirar su ventaja en Avellaneda.

A Racing le costó muchísimo encontrar respuestas y, mientras intentaba descontar, Tigre volvió a quedar cerca de ampliar la diferencia. A los 44 minutos, otro error de Cambeses complicó al conjunto de Avellaneda: el arquero no logró despejar bien un centro bajo que llegó al área y dejó la pelota suelta tras su intervención.

En el rebote, Nacho Russo apareció para empujarla y marcar el 3-0, pero la acción quedó bajo revisión. La pelota le pegó al delantero en la mano para convertir y, después del chequeo del VAR, el gol fue correctamente anulado. De esta manera, Racing zafó de recibir el tercero antes del descanso y mantuvo una mínima esperanza de reaccionar en el complemento.

El Matador terminó de liquidar el partido ante un Racing apático

Para intentar torcer la historia, Juan Pablo Vojvoda movió varias piezas en el entretiempo y realizó tres modificaciones de cara al complemento. Marco Di Césare ingresó por Nazareno Colombo, Ezequiel Cannavo reemplazó a Gastón Martirena y Ulises Ortegoza entró en lugar de Alejandro Tello, con la intención de darle otra dinámica al equipo y encontrar la reacción que le permitiera a Racing remontar el 0-2.

Pero poco duró la reacción que buscaba Racing. A los 51 minutos, el Pity Martínez metió un pase exquisito a espaldas de la defensa para dejar a Nacho Russo mano a mano. El delantero ingresó por detrás de la última línea y definió de primera, lejos del alcance de Cambeses, para marcar el 3-0 de Tigre y darle otro duro golpe a la Academia.

A los 65 minutos, Racing encontró el descuento y volvió a meterse en partido. Duván Vergara conectó de volea un centro en el borde del área y sacó un remate preciso, ajustado al palo, que dejó sin chances a Zenobio para poner el 1-3.

Racing fue con lo que tuvo en el tramo final, pero no logró volver a descontar. Si bien el equipo de Vojvoda manejó la pelota y buscó por distintos caminos, Zenobio se mostró seguro bajo los tres palos y Tigre se mantuvo bien parado, siempre atento para salir rápido de contra. Mientras tanto, el murmullo de los hinchas se hizo sentir en Avellaneda y durante el partido se escuchó el clásico “Movete Racing, movete”, además de los reclamos hacia los dirigentes con el “La comisión, la comisión...”.

De esta manera, el equipo de Dabove sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura tras la caída ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que la Academia sufrió su primera derrota de la temporada y dejó una pálida imagen ante su gente.

Espn