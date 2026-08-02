Patín artístico: la goyana Martínez de la Vega obtuvo el primer puesto en categoría Sub 18

La joven atleta goyana Ana Paula Martínez de la Vega, representante del club Agda, obtuvo el primer puesto y la medalla dorada en la Copa Chaco de la Liga Independiente de Clubes del NEA.

La competencia, desarrollada en la localidad chaqueña de Fontana, consagró a la deportista en la categoría Cuarta C (Juvenil Sub 18), consolidando un notable desempeño que fue celebrado por sus entrenadores, familiares y la comunidad de Goya.

Desempeño destacado en la Copa Chaco

El torneo contó con la participación de destacadas exponentes del patinaje artístico del NEA, donde Martínez de la Vega compitió en Cuarta C (Juvenil Sub 18), alcanzando la cima del podio tras una ejecución impecable.

Este triunfo le permite a la joven atleta sumar experiencia en el circuito regional y afianzar su desarrollo en la disciplina.

Alegría institucional y acompañamiento familiar

El logro fue festejado por su equipo técnico y la comitiva goyana que la acompañó. La dedicación de la deportista fue destacada por sus allegados y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya:

Además, se resaltó el trabajo de su entrenadora y el acompañamiento constante de la institución deportiva Agda

La consagración refleja el valor del entrenamiento sostenido en el patinaje artístico local.