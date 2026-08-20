Vuelve la Fórmula 1: cronograma y detalles de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Después del receso, la Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, con Franco Colapinto como protagonista en Alpine. La competencia será la duodécima fecha del campeonato, que tiene a Kimi Antonelli como líder con Mercedes.

La actividad comenzará este viernes en el Circuito de Zandvoort y finalizará el domingo con la carrera principal. El cronograma incluye una clasificación, una carrera sprint y la clasificación tradicional.

El cronograma completo del Gran Premio

Este GP tendrá una particularidad: habrá clasificación para la carrera sprint, que se disputará el sábado antes de la clasificación tradicional.

Viernes

Práctica: 7.30.

Clasificación sprint: 11.30.

Sábado

Sprint: 7.00

Clasificación: 11.00

Domingo

Carrera: 10.00

Cómo es el circuito

El circuito de Zandvoort fue inaugurado en 1948 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1952. La pista estuvo 35 años fuera del calendario de la categoría y regresó en 2021.

Una de sus características principales es la curva Tarzán, que tiene 18 grados de inclinación. El trazado es angosto y dificulta los adelantamientos, pese a que permite alcanzar velocidades elevadas. Además, el cuidado de los neumáticos resulta fundamental debido al desgaste generado en las curvas.

Zandvoort tiene una longitud de 4,307 kilómetros y cuenta con 14 curvas. La carrera está prevista a 72 vueltas, con una distancia total de 306,587 kilómetros.



