Los Leones se aseguran el pase a la siguiente fase tras golear a Nueva Zelanda

Los Leones terminaron su participación en la primera fase con una goleada inapelable ante Nueva Zelanda por 7 a 1 y decretó su participación entre los mejores ocho del Mundial de Hockey.

Argentina inició el partido apostando al vértigo y verticalidad, intentado ser incisivo en sus aproximaciones, pero con poco protagonismo en tres cuartos de cancha. Los neozelandeses no querían dejar pasar sus chances de clasificar e intentaron apoderarse de la pelota para buscar la victoria, ya que ese era el único resultado que les servía para avanzar.

En un primer cuarto donde poco pasaba, un error en el bloqueo argentino hizo que los oceánicos ingresen al área con facilidad y una falta de Thomas Habif, intentando cortar esa penetración, derivó en un penal que Kane Russell (13’) transformó en gol.

El segundo cuarto fue friccionado, Los Leones se abalanzaron sobre el empate y no claudicaron hasta encontrarlo. Primero intentaron tirando con Maico Casella, después con Lucas Toscani, pero la diferencia resultó desde el córner corto: luego de una revisión, el árbitro corroboró que el jugador de Nueva Zelanda -que estaba en el palo- sacó la pelota con el pie, cobró otro penal y el goleador Tomás Domene (22’) lo canjeó por gol.

El hambre todavía no estaba saciado y como dijo Habif en la previa, uno de los capitanes, iban a ir al frente a ganarle a todos los rivales por knock out. Así llegó el cuarto gol con una jugada preparada de córner corto que terminó firmando Tadeo Marcucci (48’), después Nico Keenan (52’), ingresó al área y, de revés, marcó el 5 a 1; su primo, Capurro (58’), selló el sexto y Domene (60’) terminó la cuenta sobre el final.

Formación de Los Leones ante Nueva Zelanda

Titulares: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre; Tadeo Marcucci, Matías Rey, Thomas Habif, Nicolás Keenan; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro.

Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Maico Casella, Martín Ferreiro, Ignacio Ibarra y Lucas Martínez.

DT: Lucas Martín Rey.

El seleccionado argentino, actualmente en el primer lugar del Grupo A, quedará en la segunda ubicación si Países Bajos cumple los deberes y suma ante Japón. De esta manera, ambos estarán presentes en el Grupo E, con Inglaterra, 1° del Grupo D, que ganó todos sus partidos y a India, segundo del Grupo D.

Espn