El correntino Leonardo Corrales hace historia como octacampeón panamericano de kickboxing

El peleador correntino Leonardo Corrales escribió una página dorada en los deporrtes de contacto al coronarse campeón del Campeonato Panamericano de Kickboxing Wako en Olmué, Chile.

El atleta, que compitió como capitán de la Selección Argentina en la categoría de 63,5 kg con el respaldo de la Secretaría de Deportes de la Provincia, noqueó en el primer asalto al brasileño Carlos Sousa y alcanzó su octava medalla de oro panamericana, una marca inédita para el deporte nacional.

Victoria por nocaut y récord histórico

El capitán del seleccionado nacional ratificó su hegemonía técnica en el certamen continental

Corrales resolvió la final de los 63,5 kg al vencer por nocaut en el primer round al representante de Brasil, Carlos Sousa.

Con este resultado, Corrales consiguió una marca inédita, pues es el primer y único peleador argentino en lograr ocho títulos continentales de oro en la historia del kickboxing.

El certamen se llevó a cabo del 12 al 16 de agosto en Olmué (Región de Valparaíso, Chile) y reunió a más de 700 deportistas de 19 países bajo la fiscalización de Wako.

Apoyo institucional y proyección internacional

El atleta correntino destacó el acompañamiento de las autoridades provinciales para afrontar la cita internacional.

Tras el triunfo, Corrales expresó su agradecimiento al Gobierno provincial, al gobernador Juan Pablo Valdés y al secretario de Deportes Jorge Terrile por el apoyo económico y logístico.

Con esta conquista en el máximo organismo mundial de la disciplina, el luchador reafirma su liderazgo continental con vistas a los próximos compromisos internacionales.