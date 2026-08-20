Se define el campeón del Mundialito Sub-13 en Corrientes: fecha, cruces y hora

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, llevará a cabo este sábado 22 de agosto la definición de la fase final del Mundialito de Fútbol Sub-13.

La competencia, que durante su etapa clasificatoria albergó a 32 conjuntos y más de 500 jóvenes deportistas de diversos puntos de la capital, tendrá su jornada de cierre con entrada libre y gratuita en el estadio "Quincho" D'Andrea del club Lipton.

La instancia decisiva comenzará desde las 8 con los encuentros correspondientes a los cuartos de final. Los cruces quedaron definidos entre Meta Pata frente a Cachorros; Los Pibes del Barrio (Guadalupe) ante Barrio Ponce; Trujillo 21 contra Verdirrojos; y San Antonio midiéndose ante Locos por el Fútbol (Caridi). Los ganadores de cada llave clasificarán a las semifinales para posteriormente disputar el partido por el título.

Premios para el equipo ganador

El secretario de Turismo y Deportes de la Comuna, José Sand, valoró el despliegue territorial de la iniciativa y su impacto en las instituciones barriales. "De la fase clasificatoria han participado 32 equipos, son más de 500 chicos los que fueron parte de este Mundialito. La modalidad fue precisamente que cada uno de los clubes de barrio se sientan de locales para llegar a esta instancia final", expresó el funcionario municipal.

En relación a los reconocimientos para el cuadro vencedor, José Sand detalló que la delegación campeona obtendrá un viaje recreativo a los Esteros del Iberá junto a su cuerpo técnico, además de trofeos, medallas, certificados y material deportivo para los planteles finalistas. Ante la alta demanda de inscripción, la gestión comunal prevé la realización de un nuevo certamen para ampliar la convocatoria a más vecindarios.

Por su parte, el director técnico del equipo Meta Pata del barrio San Gerónimo, Gonzalo Bravo, destacó el entusiasmo del plantel y convocó a las familias a acompañar la jornada deportiva en las tribunas del reducto del club Lipton.