Regatas comenzó la pretemporada mientras espera por sus foráneos

De cara a su 23º participación consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes puso en marcha su pretemporada. El plantel recién se completará durante el mes de septiembre con la llegada de dos extranjeros, en tanto que se confirmó la llegada de Montero.



Los jugadores dirigidos por Martín Villagrán dieron el salto inicial oficial a los trabajos preparatorios el pasado martes. La primera jornada estuvo concentrada en el gimnasio de la institución Remera y luego en el estadio Martín A. Brisco del Club Alvear.



En el gimnasio, el plantel trabajó a cargo del preparador físico Nicolás Raimondo, acompañado por el kinesiólogo Milton Cardozo.



A media mañana cambió de escenario cruzando el parque Mitre para comenzar con el trabajo en cancha en el club Alvear, en primera instancia a cargo de los asistentes Diego Checenelli y Alejandro Silveira con técnica individual, para luego darle el mando del trabajo a Villagrán.



“Ustedes saben que nuestro club tiene su tradición, tiene su inserción en la Liga y es un club importante, así que la idea es que todos trabajemos para ser animadores, para pelear cosas importantes. Este año tenemos que jugar la Sudamericana además de la Liga, y apostamos a un plantel joven, aunque con experiencia como con el Toro, Seba y el Tucu”, dijo Eduardo Tassano, presidente de Regatas, encargado de la bienvenida a los integrantes del plantel y cuerpo técnico.



Los jugadores que comenzaron la preparación fueron Iván Gramajo, el único jugador mayor que quedó de la pasada temporada, Sebastián Orresta, Francisco Farabello, Fausto Ruesga y Roberto Acuña. A ellos se sumaron los menores: Francisco Ferraro, Viktor Bender, Exequiel Lezcano, Matías Sanz Pierlorenzi, Juan Ignacio Marcó y Alan Ledesma. En tanto que Ignacio Ortega continuará su carrera en otra entidad.



El venezolano Elián Centeno y el estadounidense Keith Stone recién llegarán durante la primera semana de septiembre.



En tanto que José Montero, que jugó la Liga 2025/26 para Olímpico de la Banda y viene de coronarse campeón en la Liga Federal con Mitre de Posadas fue confirmado como nuevo jugador del Fantasma.



Regatas se reservará una ficha mayor para más adelante. Se la completará de acuerdo a las necesidades del equipo y del presupuesto que tenga la institución.



“El cuerpo técnico ha hecho un gran esfuerzo para armar este equipo y queremos llegar a buenos resultados. Lo más importante para nosotros es siempre el grupo, la calidez del grupo. Creo que hay material para salir adelante. Ustedes solamente hacen lo que saben que es jugar y por eso están acá”, agregó Tassano.



En la presente temporada, además de la Liga Nacional, Regatas volverá a jugar la Liga Sudamericana. La competencia en la Argentina dará inicio el 27 de septiembre, mientras que los cuadrangulares de primera fase de la competencia internacional se jugarán en el mes de octubre.











