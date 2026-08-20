Huracán y Mandiyú se enfrentarán en la primera fecha del Regional

Con la participación de 8 clubes de la provincia de Corrientes, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino diagramó el Torneo Regional Federal Amateur 2026.



Los representantes correntinos compartirán la Regional Litoral Norte junto a clubes de Formosa, Chaco y Misiones.



El certamen nacional que comenzará el 30 de agosto entregará cuatro plazas para el próximo Federal A y en la Región Litoral Norte cinco lugares para el flamante Torneo Argentino del Interior que se pondrá en marcha en el 2027.



La Región Litoral Norte Está integrada por 8 zonas, cuatro de cuatro clubes cada una y cuatro de tres clubes cada una.



Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.



Clasificarán a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas. Con los 16 equipos se confirmarán los cruces de octavos de final. Después llegarán los cuartos (Tercera Ronda), la semifinal (Cuarta Ronda) y la final (Quinta Ronda) de la región.



En todos los casos se jugarán por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.



El perdedor de la final se adjudicará el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior y el ganador avanzará a la Etapa Final.



La última instancia estará integrada por los ganadores de cada región deportiva. Se disputará por eliminación directa a un solo partido en estadio neutral.



Los cuatro ganadores clasificarán al Federal A 2027 y los perdedores irán al Torneo Argentino del Interior.

Grupos correntinos



Los equipos correntinos fueron divididos en dos zonas. En la Zona 5 estarán Mandiyú y Huracán de la capital provincial, junto a Huracán de Goya y Unión de Bella Vista.



En la primera fecha, se medirán los clubes capitalinos de Huracán y Mandiyú, mientras que Unión será local de Huracán de Goya.



En la segunda fecha jugarán: Huracán de Goya - Huracán Corrientes y Mandiyú - Unión.



La tercera fecha contempla estos encuentros: Huracán Corrientes - Unión y Huracán de Goya - Mandiyú.



En la Zona 6 jugará Lipton junto a San Lorenzo de Monte Caseros, Sportivo Surubí de Goya y Sportivo Santa Lucía.



En la fecha inaugural jugarán San Lorenzo - Lipton y Sp. Surubí - Santa Lucía.



La segunda fecha será con estos cotejos: Santa Lucía vs. San Lorenzo y Lipton vs. Sp. Surubí.



Mientras que en la tercera jugarán San Lorenzo - Sp. Surubí y Santa Lucía - Mandiyú.



Después llegarán las revanchas en los dos grupos, invirtiéndose las localias.

Los otros grupos



La Región Litoral Norte también contempla estos grupos:



Zona 1: Libertad de Clorinda y dos equipos a definir de Formosa.



Zona 2: Estudiantes de Pirané, Estrellas de Laishi, Formosa, y Municipal de La Leonesa.



Zona 3: Deportivo Luján, Resistencia Central y Central Norte, todos de la capital chaqueña.



Zona 4: Unión y Fuerza de Cozuerla, Comercio de Santa Sylvina, Avenida de Villa Ángela y Cultural de Castelli.



Zona 7: La Cantera, La Picada y Jorge G. Brown de Posadas y Nacional de Eldorado.



Zona 8: Barrio Obrero de Eldorado, Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte.