Suerte dispar para Midón y Monzón en el circuito

Un jueves con suerte dispar resultó el saldo para los tenistas correntinos en el circuito internacional. Mientras que Lautaro Midón (foto) quedó eliminado en el challenger de Jamaica, Ignacio Monzón avanzó de ronda en un future en Rumania.



Por los cuartos de final del Challenger de Kinston, Midón (193 en el ránking de la ATP) perdió frente al francés Clement Chidekh (205º)por 6-1 y 6-3.



Este torneo pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 75, y se juega sobre pistas duras en las instalaciones del Liguanea Club y se encuadra dentro de la preparación del argentino para la clasificación del Abierto de los Estados Unidos, cuarto Grand Slam del año.



En Jamaica, Midón superó en la primera ronda al canadiense Dan Martin (636º) por 6-3, 5-7 y 6-4; mientras que en la segunda ronda eliminó al brasileño Igor Marcondes (316) por 6-7 (3), 6-3 y retiro.



Desde el lunes 24 se pondrá en marcha la qualy del US Open. Midón está clasificado para diputar esta instancia del cuarto Grand Slam de la temporada.

Monzón en Rumania



El tenista correntino Ignacio Monzón (640º en el ránking de la ATP) avanzó a los cuartos de final del M15 de Arad, Rumania, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo.



Este jueves, Monzón, cuarto preclasificado, superó al italiano Jacopo Bilardo (1136º) por 3-6, 6-1 y 6-4 en 3 horas y 14 minutos de juego.



Por un lugar en la semifinal, el correntino de 28 años, enfrentará este viernes al local Robert Guna (927º) que viene de eliminar al italiano, que llegó desde la clasificación, Leonardo Angeloni por 6-3 y 6-2.



En su presentación en el certamen rumano, Monzón había superado al local Mihai Razvan Marinescu (1.017º) por 6-4 y 6-1.



Por el cuadro de dobles, los argentinos Monzón y Fermín Tenti no se presentaron a jugar el partido de cuartos de final frente a Preston Brown (Estados Unidos) e Iannis Miletich (Italia).