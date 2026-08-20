Traverso quiere ser protagonista en Paraná

Con la clasificación asegurada a los play-off, Benjamín Traverso será parte este fin de semana de la octava fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana en Paraná donde compartirá escenario con el Turismo Carretera.



Traverso está quinto en el campeonato y llega a la última fecha de la etapa regular con la clasificación asegurada a la lucha por el título.



“Mis expectativas son buenas. Vamos a buscar una victoria para poder arrastrar más puntos a la siguiente instancia”, sostuvo el esquinense que forma parte de la estructura del Satorra Competición.



La actividad en la capital entrerriana comenzará este viernes con las tandas de entrenamientos.



El sábado habrá nuevos ensayos y la clasificación se pondrá en marcha a las 14.15, mientras que la primera final del fin de semana se largará a las 17.30.



Por su parte, el domingo a las 12 dará inicio a la segunda final con la grilla ordenada de acuerdo a las posiciones de la carrera del día anterior.



Las dos finales serán a 12 vueltas o 20 minutos de duración.



“Paraná es un circuito que me gusta mucho, aunque nunca corrí en este trazado”, reconoció Traverso en declaraciones a Actualidad Esquina.



“Va a ser nuevo para todos, porque la categoría nunca estuvo en este circuito”, agregó.



Traverso llega a Paraná después de ser cuarto y quinto en las finales de la séptima fecha en La Plata.