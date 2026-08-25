Arruabarrena suma jugadores en la enfermería tras el clásico con Racing

El empate en el clásico entre Boca y Racing, por la sexta fecha del Torneo Clausura le dejó la enfermería más poblada de cara a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, al próximo encuentro ante Lanús, pautado para el viernes 28 de agosto a las 21.30 en La Bombonera y, fundamentalmente, para el muy importante cruce con Vélez por la Copa Argentina.

Jugadores en Boca con molestias recientes tras el clásico vs. Racing

Ayrton Costa

Sufrió una molestia muscular en el isquiotibial por una lumbalgia y ya quedó descartado para jugar ante Lanús.

Milton Delgado

Sufrió una contractura en el isquiotibial pero los estudios confirmaron que no tiene lesión grave, por lo que está a disposición del técnico Rodolfo Arruabarrena.

En proceso de recuperación

Leandro Paredes

Padece una inflamación en el isquiotibial izquierdo. Podría volver contra Lanús, pero el cuerpo técnico evaluará si arranca como titular o va al banco.

Leandro Lozano

Sufre una distensión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Puede estar ante Lanús ¿será titular?

Lautaro Di Lollo

Afectado por una pubalgia, trabaja diferenciado en Boca Predio y ya está a disposición. Otro que podría meterse el viernes en el equipo titular.

Malcom Braida

Continúa recuperándose de una contractura muscular producto de un golpe en los entrenamientos pre Recoleta. Podría volver a concentrarse para el duelo contra Lanús.

Las lesiones en Boca de larga duración

Adam Bareiro

Sufre una discopatía lumbar y no tiene fecha de regreso. Trota en campo y no mucho más. Si no se recupera deberá recurrir a una cirugía.

Marco Pellegrino

Es quien tiene la lesión más compleja, ya que sufrió un desgarro muscular y tendrá varias semanas de recuperación. Le falta por lo menos una y media.

Rodrigo Battaglia

Su último partido fue el 7 de diciembre, se recupera de una operación en el tendón de Aquiles y todavía no pudo debutar oficialmente este año. No le falta tanto, pero recién a mediados de octubre podría contar con él.

Agustín Marchesín

Por una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, fue operado el 20 de abril y comenzó su largo proceso junto a los médicos y kinesiólogos. De esta manera, el arquero se sumará al plantel en diciembre o enero para la pretemporada 2027.

Con el correr de las semanas Arruabarrena irá recuperando jugadores.

Espn