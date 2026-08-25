Boca Unidos se quedó con el clásico correntino tras vencer a Mandiyú por 2 a 0

En una nueva edición del clásico capitalino, Boca Unidos superó por 2 a 0 a Deportivo Mandiyú y se adjudicó la victoria en el encuentro correspondiente al cierre de la octava fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

El partido se disputó en el estadio del barrio 17 de Agosto bajo el arbitraje de Leonardo Billanueva.

El trámite del juego se inclinó a favor del local desde el amanecer del compromiso. A los 7 minutos de la primera etapa, tras una presión alta originada en un despeje corto desde el área visitante, Boca Unidos recuperó la pelota y habilitó al atacante Facundo Benítez, quien definió con un remate cruzado al segundo palo para establecer la apertura del marcador.

Sentencia sobre la hora y panorama en la tabla de posiciones

Durante el complemento, el conjunto algodonero intentó adelantarse en el campo de juego para alcanzar la igualdad a través de aproximaciones de peligro sobre el arco rival.

Sin embargo, en el tercer minuto de adición del segundo tiempo, Axel Araujo —figura destacada del partido— asistió a Tiziano Alarcón, quien definió con precisión para sellar el 2 a 0 definitivo antes del pitazo final.

Con este resultado, Boca Unidos alcanzó las 12 unidades en la clasificación del certamen local y se ubicó a siete puntos del líder Sacachispas, contándose con dos cotejos pendientes de regularización.

Por su parte, Deportivo Mandiyú permanece con 14 puntos en el torneo local, manteniendo simultáneamente su preparación para el inicio del Torneo Regional Federal Amateur.