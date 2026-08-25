El Flaco López renovará con Palmeiras: fijaron una cotización millonaria por el correntino

José Manuel López acordó extender por un año más su contrato con Palmeiras, que ahora tendrá vigencia hasta diciembre de 2030. La renovación ya fue acordada y la firma formal está prevista para los próximos días.

El “Flaco” viene de marcar dos golazos el fin de semana en la victoria por 4-1 ante el Vasco Da Gama. En este mercado de pases, Palmeiras rechazó una oferta de 25 millones de euros del Spartak Moscú por el delantero correntino. Además, en caso de emigrar, López quiere hacerlo a un fútbol de élite mundial.

Según trascendió, pese a que el vínculo era hasta diciembre de 2029, las partes decidieron actualizar los términos. El nuevo contrato implica una mejora considerable en cuanto a salario, pero sin condicionar la promesa de venta: un ofrecimiento importante de Europa, y de relevancia para el jugador, se aceptará. No obstante, el club brasileño cotizó al correntino en más de 40 millones de euros.

Con esta renovación, López extenderá su vínculo con Palmeiras durante una temporada más, luego de haber participado con la Selección Argentina en el Mundial 2026. En los papeles, el atacante seguirá siendo parte del plantel brasileño hasta diciembre de 2030.

Con información de La Nación.