Juegos Correntinos 2026: Ituzaingó recibe la definición provincial de adultos mayores

Organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia junto al municipio local, este viernes 28 de agosto se disputará en Ituzaingó la etapa provincial de los Juegos Correntinos 2026 para adultos mayores.

La cita contará con competencias en múltiples disciplinas y coronará a los clasificados que representarán a la provincia en el certamen Nacional de San Juan, a realizarse a fines de septiembre.

Apertura y sedes de las competencias

El evento desplegará sus actividades en diversos puntos deportivos de la localidad de Ituzaingó.

El acto inaugural se realizará durante la mañana del viernes en las instalaciones del Club Mil Viviendas con autoridades provinciales y locales.

En el mencionado lugar se albergará las disciplinas de tejo, sapo, tenis de mesa, truco, ajedrez y orientación.

En tanto que en el Club Yacyretá recibirá los partidos de tenis y el circuito de habilidades motrices.

Por su parte, en el Multiespacio se jugará la competencia de newcom, y se jugará pádel en el predio Star Padel.

Declaraciones y clasificación al certamen nacional

El certamen sirve de plataforma selectiva para la instancia federal.

El Secretario de Deportes, Jorge Terrile, remarcó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés para garantizar la práctica deportiva en la tercera edad como un derecho fundamental.

Los ganadores en modalidades individuales y por equipos obtendrán el derecho de representar a Corrientes en el certamen Nacional, agendado del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en San Juan.