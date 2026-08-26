Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y Boca lo perdería hasta 2027

La peor noticia que podía recibir el mundo Boca se dio en el entrenamiento de esta mañanja en el predio de Ezeiza. Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en su pierna derecha y tras los primeros estudios se determinó que deberá ser operado en los próximos días.

Aún sin plazos concretos para su vuelta, creen que su recuperación podría dejarlo afuera de las canchas hasta 2027.

En una de sus clásicas maniobras, el juvenil hizo un cambio de dirección y el botín le quedó clavado en el césped. Lo que en un principio se vio con optimismo como un esguince, luego se confirmó que se trata nada menos que de una rotura ósea y ya prácticamente lo descartan para lo que resta de la temporada.

Según confirmaron desde el cuerpo médico de Boca, Aranda deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. La fractura de peroné se dio en la zona de unión con la tibia y tras la operación, los plazos de recuperación superarían los tres meses, incluso podrían llegar a cinco.

Así, lo más probable es que su vuelta se dé para la pretemporada.

En Boca el impacto fue muy fuerte, ya que se había convertido en la gran figura ofensiva del equipo. Tras ganarse el puesto en el final del ciclo de Claudio Úbeda, con la llegada de Rodolfo Arruabarrena heredó la 10 de Edinson Cavani y enseguida empezó a responder con grandes actuaciones.

Titular inamovible, ahora el Vasco deberá definir cómo reemplazar a un jugador de cualidades inéditas en el plantel.

Para el duelo de este viernes ante Lanús en la Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura, el cambio más lógico sería el ingreso de Alan Velasco, quien desde la llegada del nuevo cuerpo técnico ha tenido muy buenas apariciones y venía pidiendo pista.

La otra alternativa sería juntar a Leonel Flores con Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque. Sin tiempo por la seguidilla de partidos que se avecina, en Boca saben que deberán asimilar el golpe cuanto antes y seguir adelante.

TyC Sports





