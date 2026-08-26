River intentará hacer valer su localía frente a Independiente de Santa Fe

Sin margen de error tras el empate en cero en Colombia, River buscará hacer pesar la localía del Monumental para quedarse con la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe este miércoles. Con varios titulares recuperados de sus respectivas lesiones, Eduardo Coudet hará cambios en la formación que viene de empatar con Vélez, aunque la base será similar.

Los retoques en el once del Millonario serían tres y están estrictamente vinculados a los retornos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Todos ellos volvieron a ser convocados el domingo ante el Fortín e incluso el Gordo sumó minutos, pero ahora ya están en condiciones de retomar la titularidad.

Ese sentido, el lateral derecho, que sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante la victoria ante Argentinos Juniors, ocupará el lugar de Giovanni González (de todas formas, no puede jugar la Copa Sudamericana ya que no está inscrito) y solucionará uno de los grandes problemas que tuvo Coudet en Colombia. Vale recordar que el DT debió improvisar a Lucas Martínez Quarta en esa posición y lo propio con Facundo González de 3.

Respecto a la banda izquierda, la es situación similar. Acuña, que se había desgarrado el isquiotibial derecho en la derrota frente a Gimnasia en La Plata, será titular por Francisco Ortega, otro de los refuerzos de River que no fue anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

El tercer cambio en River pasa por la presencia de Driussi por Lucas Beltrán, quien justamente el domingo se refirió a la decisión de Coudet de dejarlo afuera de la Sudamericana. El Gordo dejó atrás un desgarro que le demandó más de un mes de recuperación y en Núñez se ilusionan con que su vuelta sea con gol ante Independiente Santa Fe.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Hora: 21.30.

TV: ESPN.

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Monumental.

TyC Sports