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COPA SUDAMERICANA

A River no le salió nada: quedó eliminado tras una increíble serie de penales

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Fue muy superior en los 90 minutos de la revancha ante Independiente Santa Fe, pero en el estadio Monumental se durmió dos minutos que le valieron la igualdad 1-1.

Por El Litoral

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 00:00

Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 8-7 en una extensa definición por penales, después del 1-1 en el Monumental. River tuvo varias oportunidades para quedarse con la serie, pero Rafael Santos Borré estrelló su remate en el palo, Lucas Martínez Quarta lo tiró por arriba, Weimar Asprilla atajó el de Facundo González y Santiago Beltrán se resbaló y desvió el suyo cuando llegó el turno de los arqueros. El arquero de River había sostenido al equipo con tres atajadas durante la tanda, pero Asprilla convirtió el último penal y selló la clasificación del conjunto colombiano.

 Beltrán salvó dos match points -más otro remate- de los colombianos, pero luego falló su tiro y su colega Asprilla sentenció la serie. De esta forma, el único argentino que sigue en carrera por la denominada Gran Conquista, segundo escalón de Sudamérica, es Boca.

 

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