A River no le salió nada: quedó eliminado tras una increíble serie de penales

Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 8-7 en una extensa definición por penales, después del 1-1 en el Monumental. River tuvo varias oportunidades para quedarse con la serie, pero Rafael Santos Borré estrelló su remate en el palo, Lucas Martínez Quarta lo tiró por arriba, Weimar Asprilla atajó el de Facundo González y Santiago Beltrán se resbaló y desvió el suyo cuando llegó el turno de los arqueros. El arquero de River había sostenido al equipo con tres atajadas durante la tanda, pero Asprilla convirtió el último penal y selló la clasificación del conjunto colombiano.

Beltrán salvó dos match points -más otro remate- de los colombianos, pero luego falló su tiro y su colega Asprilla sentenció la serie. De esta forma, el único argentino que sigue en carrera por la denominada Gran Conquista, segundo escalón de Sudamérica, es Boca.