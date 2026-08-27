Coudet se va River tras la eliminación de la Sudamericana

Eduardo Coudet se va de River. El entrenador, que ya venía en la cuerda floja y cuestionado por los hinchas, recibió el golpe final a su ciclo con la eliminación ante Independiente Santa Fe, por los octavos de la Sudamericana. Esta tarde, tras el entrenamiento vespertino en el Monumental, se anunciará oficialmente su salida como DT del Millonario. El Chacho brindará una conferencia a las 15 para comunicar la decisión.

La seguidilla de malos resultados en el arranque del segundo semestre debilitó a un Coudet que cada vez era más repudiado por el público en la previa de cada partido. La dolorosa y sorpresiva eliminación de este miércoles por la noche lo obligó a dar un paso al costado.

"Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí", había anticipado a principios de agosto, posterior a la derrota con Tigre en Victoria.

Luego de la eliminación de River en una dramática definición por penales, para no hablar en caliente, el Chacho decidió no brindar la conferencia de prensa. Se reunió con altos mandos de la dirigencia en el vestuario y acordaron lo que se terminó de confirmar este jueves: su salida del club.

El plantel se entrenará por la tarde pensando en el duelo ante Banfield del próximo domingo a las 15 y allí el Chacho se despedirá de los futbolistas. En principio, Marcelo Escudero se hará cargo del plantel momentáneamente como entrenador interino por tercera vez para preparar el partido con el Banfield, en el Florencio Sola y con público visitante, del domingo.

En el mientras tanto, en Núñez comenzarán a trabajar rápidamente en la búsqueda de un reemplazante, que hoy tiene a Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca como candidatos. Por ahora, esos son los nombres que suenan.

Coudet, que arribó a River en marzo tras el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, sufrió varias derrotas dolorosas que fueron acortando la brecha hasta el punto cúlmine al que se llegó ante Independiente Santa Fe. Perdió el Superclásico ante Boca, la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, quedó eliminado de la Copa Argentina con Aldosivi y acumuló seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor racha en la historia del club en el profesionalismo.

Después de la eliminación de anoche, la gente de River -acordonada por una fuerte presencia policial- volvió a manifestarse en el hall y pidió, como ya había pasado luego de la derrota ante Rosario Central, "que se vayan todos" y la vuelta de Ramón Díaz, que de todas formas no está entre las opciones.

Todos estos factores colmaron la paciencia del simpatizante y fueron debilitando a un entrenador que generaba consenso antes de su llegada. Hoy, poco más de cinco meses después, el panorama es el opuesto y es un hecho su adiós.

TyC Sports