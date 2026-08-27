El presidente de River confirmó que Coudet dejó de ser el DT: “Chacho quiere dar un paso al costado”

La eliminación de River en la Copa Sudamericana selló el final del ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador. Tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe, la salida del DT se hizo oficial esta tarde en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo, y al mánager, Enzo Francescoli, en el Monumental.

El alejamiento de Chacho Coudet, un secreto a voces desde la madrugada de hoy, decantó de manera inevitable para descomprimir la crisis futbolística que atraviesa el club. El anuncio se produjo después de una noche tensa tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final del torneo continental.

“Tuvimos un arranque bueno, pudimos jugar una final y ser primeros en un grupo de clasificación de copa. En esta segunda mitad no hemos arrancado bien. Había un proceso que en River es insostenible en cuanto a los resultados”, dijo Coudet.

Y agregó: “Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que acá en este club hay que ganar y jugar bien“.

Chacho aseguró que “había encontrado cosas buenas” en el equipo y se defendió: “No es echarle culpa a las desgracias y a la mala suerte, pero ayer era un partido para golear y terminamos sin clasificar. Eso fue un punto de inflexión determinante”.

“Me encanta las exigencias de este club. Soy un agradecido a este club y a al gente. Solo me toca agradecer. Estoy agradecido con los jugadores, armamos un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías”, consideró.

Finalmente, Coudet planteó: “Desde mi lugar ahora de afuera, voy a estar apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir, simplemente gracias”.

“El tiempo va a poner las cosas en orden. Esto es fútbol. A veces las cosas salen así”, lamentó.

El plantel tiene previsto entrenar esta tarde bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, el técnico interino, que estará acompañado de Marcelo Escudero (DT de la Reserva).

TN