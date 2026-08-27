Las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y se metieron en la gran final del Mundial de hockey

La Selección Argentina de Hockey femenino le ganó 1 a 0 a Australia este jueves por la semifinal del Mundial 2026, que se celebra en Países Bajos y Bélgica. En el último cuarto, Julieta Jankunas marcó el gol del triunfo para Las Leonas, que se enfrentarán a Países Bajos en la final del próximo sábado.

El encuentro entre las dirigidas por Fernando Ferrara y las oceánicas presentó un trámite parejo durante los primeros tres cuartos y las emociones llegarían en los últimos 15 minutos.

A través de una jugada preparada desde su séptimo córner corto, Julieta Jankunas marcó el único gol del partido.

Las Leonas sostuvieron la ventaja hasta el final, gracias a una gran actuación de su arquera Cristina Cosentino. Con este triunfo, además de extender su invicto en el torneo, sellaron el pase a su segunda final consecutiva y la séptima de su historia.

Argentina se verá las caras con Países Bajos, que derrotó por la mínima a Bélgica, el próximo sábado a las 11.

Además de la extensa rivalidad entre ambos seleccionados, se reeditará la definición de la última Copa del Mundo de 2022, en la que las europeas se quedaron con la victoria por 3 a 1. Esta vez, las argentinas irán en búsqueda de su revancha y de la tercera estrella.

TyC Sports