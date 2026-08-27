Judoca correntina fue convocada a la selección Argentina

Desde este viernes, Delfina Buffil se sumará a la selección argentina de judo y luego, en el mes de noviembre, disputará el Panamericano en México.



La judoca del Club de Regatas Corrientes Delfina Buffil entró en consideración de la Confederación Argentina de Judo y fue convocada a participar con la Selección Argentina en un campo de entrenamiento y también para competir en el Panamericano.

La joven luchadora del Club de Regatas Corrientes de 12 años fue convocada para integrar el equipo argentino tras alcanzar la medalla de plata en el último Campeonato Nacional en la categoría Juvenil Sub13 hasta 57kg.

Buffil será parte del campo de entrenamiento y campus juvenil de la Confederación Argentina de Judo (CAJ) que se desarrollará en el municipio bonaerense de 3 de Febrero del 28 al 30 de agosto. En la oportunidad, Delfina trabajará con los entrenadores nacionales.

Luego se vendrá el plato fuerte de la convocatoria y competirá en el Campeonato Panamericano Youth para las categorías Sub13 y Sub15 que se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en Cancún, México.

De esta forma, el judo del Club de Regatas vuelve a meterse en consideración nacional con sus deportistas, recordando que en 2025 Máximo Núñez estuvo representando al país en el Panamericano Juvenil de Lima.