Zárate y Monzón avanzan en torneos internacionales

Los correntinos Carlos María Zárate (377º en el ránking de la ATP) e Ignacio Monzón se metieron en los cuartos de final de diferentes torneos futures que forman parte del Circuito Mundial de Tenis.

En un torneo de categoría M15 en Mar del Plata, Zárate venció este jueves a su compatriota Santiago Giamichelle (1336º) por 6-3 y 7-5 en uno de los cruces de octavos de final.

Por un lugar en semifinales, el segundo preclasificado en el certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, enfrentará este viernes al también argentino Tomás Martínez (880º) que viene de eliminar a Ezequiel Monferrer (1019º) por 6-0 y 6-1.

Será el segundo enfrentamiento entre Zárate y Martínez en el circuito internacional. Durante el mes de abril del presente año, el correntino se quedó con el triunfo por 1-6, 6-4 y 6-3.

El torneo marplatense significó el regreso a la competencia de Zárate después de una breve pausa. El objetivo del jugador de 21 años es poder seguir mejorando en el ránking y consolidarse en la Beca Galperín. Luego del torneo en la ciudad balnearia, viajará hasta Trelew para disputar un torneo sobre superficie dura y bajo techo.

Monzón en Hungría



En Pecs, Hungría, Monzón compite en un M15 y este jueves logró su pasaje a los cuartos de final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo.



El correntino de 28 años superó en octavos de final al italiano Leonardo Angeloni, que ingresó al cudro principal como perdedor afortunado, por 7-6 (3) y 6-3.



Este viernes, en el cruce por un lugar en la semifinal, Monzón, que es el segundo preclasificado, se medirá con otro italiano, Andrea Paolini (1447º).



El camino de Monzón en suelo húngaro, comenzó con una buena victoria sobre su compatriota Fermín Tenti (859º) por 6-0 y 7-5.

Midón en el US Open



El paso del correntino Lautaro Midón por la clasificación del Abierto de los Estados Unidos fue con debut y despedida. El jugador de 22 años y 189º en el escalafón internacional, se presentó en Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y perdió en la primera ronda contra el francés Kyrian Jacquet (107°) por 6-4 y 6-3.