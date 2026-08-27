Mandiyú presentó plantel y ropa para el Regional

El Deportivo Mandiyú renueva su ilusión y se prepara para su participación en el Regional Federal Amateur que dará inicio este fin de semana. El conjunto algodonero apuesta fuerte y por eso incorporó 11 refuerzos para que estén a disposición de la dupla técnica que conforman Nicolás Ferreira y Hernán Darío Coronel.

Este jueves, en R25 ubicado sobre la costanera capitalina, Mandiyú mostró la indumentaria que utilizará en el certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA, además de gran parte de su plantel.

La presentación fue encabezada por José María Beigbeder, presidente de Mandiyú, acompañado por Jorge Terrile, secretario de Deportes de la Provincia, y los entrenadores del Albo, Ferreira y Coronel.

“La intención de todos, es que Mandiyú esté en una categoría superior, a eso apuntamos”, dejó en claro el directivo del albo.

Para la nueva competencia, Mandiyú apostó a la mayoría de jugadores de categorías superiores para intentar dar un salto de calidad al plantel.

Los refuerzos oficializados este jueves son: Alejandro Toledo (Huracán Las Heras), Álvaro Pavón (Olimpo), Leonardo Morales (Bartolomé Mitre), Rodrigo Cerdán (Bartolomé Mitre), Lucas Bazán (Altos Hornos Zapla), Matías Vaccaneo (Argentino de Monte Maíz), Lautaro Pérez (Deportivo Policiales de Resistencia), Luciano Herrera (Fútbol de Chaco), Gonzalo Aquilino (Defensores de Belgrano), Tiziano Martínez (Los Gorriones, Uruguay) y Hugo Lugo (Independiente del Barrio Unión).

Previamente se habían sumando otros jugadores al plantel liguista que llegaron desde clubes capitalinos: Santiago Lezcano (Huracán), Matías Sosa Ugolini (San Jorge), Joaquín Bogarín (San Jorge), Ignacio Méndez (Boca Unidos) y Thiago Magri (Lipton).

El debut de Mandiyú será este domingo cuando visite a Huracán Corrientes. El partido está previsto que comience a las 16 y contará con el arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval.