Sebastián Orresta apuesta a un Regatas competitivo

El Club de Regatas Corrientes avanza a paso firme en su pretemporada, enfocado en la preparación para afrontar la doble competencia con la Liga Nacional de Básquet 2026/27 y la Liga Sudamericana 2026.



En un plantel con muchas caras nuevas, uno de los que llegó con expectativas altas es Sebastián Orresta, el base de 33 años que será el base principal en el diseño armado por del DT Martín Villagrán.



“Estoy contento. La verdad que me han recibido muy bien la gente del club, los compañeros que se sumaron, que ya he compartido otros equipos”, sostuvo el tucumano que.



“Estoy contento de estar acá, contento de volver a trabajar con Martín Villagrán, volver a jugar con Iván (Gramajo), que ya viene repitiendo dos temporadas acá en el club”, relató.

Orresta fue compañero de Gramajo en Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En el equipo patagónico los dirigió Martín Villagrán.



“Estamos creando un nuevo grupo, así que entrenando y conociéndonos de a poco en este inicio de la preparación”, agregó el base.



“Vamos a tener doble competencia. Nos estamos preparando para eso y sabemos que es la parte más brava ahora. Tratamos de esforzarnos al máximo, de ponernos cada día mejor y conociéndonos también, que eso va a ser importante”, sostuvo.



La Liga Nacional tiene previsto su inicio para el 27 de septiembre, mientras que durante el mes de octubre se jugarán los primeros cuadrangulares clasificatorios de la Liga Sudamericana.



“Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el equipo ande bien y que podamos competir en todos los partidos”, apuntó como uno de los principales objetivos.

“Me ha tocado muchas veces venir a jugar acá y sé la historia que tiene el club. Son varios años y varios títulos que han conseguido. Los jugadores de nombre que pasaron por acá. Por eso estoy contento de llegar a una institución tan importante de nuestra Liga”, comentó y lanzó un desafío: “ahora a hacer todo lo posible para que el club esté de vuelta también en los primeros planos”.



El plantel de Regatas Corrientes atraviesa su segunda semana de pretemporada. El lunes se sumó José Montero a la preparación y ahora solamente resta que se incorporen los extranjeros Keith Stone (Estados Unidos) y Elián Centeno (Venezuela).



El conjunto Fantasma tendrá una ficha libre en el inicio de la competencia, y con el correr de la Liga se analizará si se cubrirá ese lugar.