“Pasión que Corre”: Corrientes vive la primera Maratón de Carnaval con 500 atletas

El Gobierno provincial, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno y en el marco del programa Corrientes Cerca, organizará este sábado 29 de agosto la primera edición de la Maratón de Carnaval “Pasión que Corre”.

La actividad se desarrollará en la Costanera Sur de la capital con la participación de 500 atletas en circuitos de 3 y 5 kilómetros.

La propuesta busca fomentar la vida saludable y mantener vivo el espíritu de la fiesta popular durante todo el año, combinando deporte, shows de música en vivo y fines solidarios.

Cronograma, categorías y circuito deportivo

La jornada recreativa desplegará sus actividades a lo largo de la tarde en la Costanera Sur.

El evento cuenta con un total de 500 participantes y la inscripción previa ya se encuentra cerrada. En tanto que las acreditaciones comenzarán a las 14, seguidas por una apertura artística a las 15 a cargo de la Universidad de Sonido.

La largada oficial de las competencias se realizará a las 15:30, mientras que la entrega de premios está programada para las 16:30.

La competencia se dividirá en las modalidades Mini Runners y Runners, con circuitos urbanos adaptados de 3 y 5 kilómetros.

Tras los actos de premiación se presentará la "Roda entre Amigos", un espacio de música y celebración comunitaria.

Compromiso solidario y reutilización

La propuesta incorpora una faceta comunitaria y ecológica para revalorizar la fiesta.

La cara solidaria se observa en el requisito de inscripción, pues cada participante aportó alimentos no perecederos destinados a instituciones sociales.

Por otro lado, se solicitó la entrega de elementos de carnaval en desuso para promover la reutilización y el reciclaje de materiales vinculados a la cultura local.