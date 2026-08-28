Zárate y Monzón están en semifinales

Los tenistas correntinos Carlos María Zárate (377º en el ránking de la ATP) e Ignacio Monzón (632º) tuvieron un viernes con saldo positivo y quedaron entre los cuatro mejores en diferentes futures dentro del Circuito Mundial de Tenis.

Victoria de Zárate



En el Club Náutico de Mar del Plata se está jugando el M15 Mar del Plata, nueva fecha del World Tennis masculino en la Argentina.



Este viernes, Zárate (21 años) superó a su compatriota Tomás Martínez (880º) por 6-4 y 6-1. El cruce de cuartos de final se extendió durante 1 hora y 16 minutos y marcó la segunda victoria de “Cali” sobre Martínes en el circuito.



En la semifinal de este sábado en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo, Zárate se medirá con el experimentado chileno de 29 años, Bastian Malla (829º) que eliminó en cuartos de final al argentino Máximo Zeitune 7-6 (4) y 7-5.



Será el cuarto cruce entre los tenistas sudamericanos. El historial favorece al correntino 2 a 1. El triunfo chileno se concretó a fines de julio del presente año en el M15 de San Pablo, Brasil.

Triunfo de Monzón



En el M15 de Pecs, Hungría, Monzón (foto) necesitó de 1 hora y 53 minutos para vencer al italiano Andrea Paolini (1447º) con doble 6-3.



Monzón es el segundo preclasificado del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, mientras que Paolini llegó a este cruce proveniente de la clasificación



Este sábado, por una de las semifinales, el correnitno de 28 años enfrentará al sueco John Hallquist Lithen (654º) que viene de eliminar al local Trisztan Gubi (jugó el torneo por una invitación) también con un doble 6-3.



Será el primer choque entre Monzón y Hallquist Lithen (24 años y cuarto preclasificado) dentro del circuito internacional.



En la otra semifinal se medirán el alemán John Sperle (820º) y el checo Stepan Baum (1.535º).