Taraguy recibe a San José en una jornada con horario especial

Una jornada atractiva tiene diagramada para este sábado el torneo Regional NEA de rugby. La décimo primera fecha, segunda de la segunda fase, tendrá tres partidos este sábado y concluirá el domingo.

Los encuentros de primera división sabatinos darán inicio a las 14.30 dado que a las 16 jugarán Los Pumbas frente a Australia en Jujuy y en ese horario no se pueden diagramar partidos oficiales.



El puntero Taraguy recibirá San José de Paraguay. Los Cuervos vienen de retomar la victoria frente a Regatas y buscarán seguir por la senda frente a un entonado equipo paraguayo que viene de golear a San Patricio en su último encuentro con la vuelta de varios jugadores que forman parte de la franquicia Yacaré XV.



En un duelo clave entre equipos correntinos, San Partricio será local de Aranduroga. El conjunto santo buscará recuperarse y sumar un triunfo que le permita alimnetar la ilusión de luchar por un lugar en las semifinales, mientras que el elenco Cebra está segundo, viene de vencer a Curda y apunta a estar en la definición del certamen.



Por su parte, el recuperado CURNE recibirá a CURDA en su reducto de Monte Alto, en un duelo de conocida rivalidad entre los equipos universitarios. Los puntos en juego son clave de cara a la clasificación a las semifianles.



La culminación de la fecha será el domingo y estará marcada por el cruce en Formosa entre Aguará y Regatas desde las 16.

Programación



Sábado 29: 14.30 Taraguy vs. San José (Marco Piñeiro), San Patricio vs. Aranduroga (Marcos Kulig) y Curne vs. Curda (Federico Solari).



Domingo 30: 16.00 Aguará vs. Regatas Resistencia (Rodrigo Sauco).

Así se ubican



Cumplidas 10 fechas (9 de la primera fase y 1 de la segunda) las posiciones del Regional NEA están así: Taraguy 40 puntos, Aranduroga 39, Curne 34, Curda y San José 29, San Patricio 23, Regatas 16 y Aguará 13.

Pumas - Australia



Los Pumas tendrán un muy interesante encuentro este sábado, cuando se enfrenten con Australia, en el que será su quinto partido del año.



Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, saldrán a la cancha con los mismos 15 titulares que enfrentaron a Sudáfrica hace solo tres semanas, en la derrota por 17-10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez.



El seleccionado argentino de rugby llega a este enfrentamiento en medio de un discreto 2026 que comenzó con tres partidos consecutivos correspondientes al Nations Championship, donde solo pudo superar a Gales (35-21), mientras que cayó en las dos presentaciones restantes: primero contra Escocia (47-38) y luego ante Inglaterra (31-24).



El cuarto test match del año se dio el 8 de agosto, con la ajustada derrota contra Sudáfrica, que actualmente es la bicampeona del mundo de rugby y que siempre representó un verdadero dolor de cabeza para Los Pumas.



Luego de este partido, Los Pumas se volverán a enfrentar con Australia el próximo 5 de noviembre en Mendoza, mientras que cerrarán el 2026 en noviembre con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship, donde visitarán a Irlanda, Italia y Francia.