Cambá Cuá buscará dar el salto a la primera ubicación

En el inicio de la novena fecha, Cambá Cuá buscará un triunfo que le permita escalar a la primera ubicación del torneo Oficial de Primera División A en el fútbol capitalino.

Este sábado, Cambá Cuá se medirá con Yaguareté y en el caso de sumar un triunfo quedará al tope de las posiciones dado que el puntero, Sacachispas, recién se presentará el miércoles 2 de septiembre.



El conjunto Rojo viene de vencer a Curupay 3 a 1 y es uno de los escoltas, mientras que el elenco del felino todavía no ganó en el certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

En el medio de la tabla, se presentan interesantes los cruces que protagonizarán Sportivo - Mburucuyá y Empedrado - Independiente.



Sportivo y Empedrado están entre los ocho mejores, mientras que su rivales luchan por llegar a la zoa de clasificación.



En la parte baja de las posiciones se destacan los partidos Curupay - Talleres y Libertad - Doctor Montaña.

La fecha se completará el miércoles 2 con una atractiva propuesta. El puntero Sacachispas enfrentará a Lipton, Ferroviario, uno de los inmediatos perseguidores del líder, jugará conMandiyú, mientras que Boca Unidos visitará a Huracán.

Cumplidas parcialmente 9 fechas, las posicione están así: Sacachispas 19 puntos, Ferroviario y Cambá Cuá 17, Empedadro y Sportivo 16, Mandiyú y Huracán 14, Boca Unidos 12, Independiente 11, Lipton 10, Mburucuyá y Talleres 8, Montaña y Curupay 4, Yaguareté 1 y Libertad 0.

Primera B



La Primera B disputará este sábado su sexta fecha en forma completa. El único puntero, San Jorge, se medirá con el último, Peñarol, en tanto que Alumni y San Marcos, dos de los tres escoltas, se enfrentarán en otro juego destacado.



En el Ofical de la B manda San Jorge con 10 puntos. Después la tabla se muestra así: Alumni, San Marcos y Quilmes 8, Villa Raquel y Robinson 7, Barrio Quilmes 6, Alvear 5, Rivadavia 4 y Peñarol 1.

Programación



Sábado 29



Cancha de Libertad: 14.00 (1ra. B) B° Quilmes vs. Villa Raquel (Ezequiel Sena) y 16 (1ra. A) Libertad vs. Dr. Montaña (Nicolás Rodríguez).



Cancha de Sportivo: 14.00 (1ra. B) Quilmes vs. Alvear (Sebastián Azcona) y 16.00 (1ra. A) Sportivo vs. Mburucuyá (Carlos Hidalgo).



Cancha de Rivadavia: 14.00 (1ra. B) Rivadavia vs. Robinson (Adrián Sosa) y 16.00 (1ra. A) Empedrado vs. Independiente. (Gabriel Obregón).



Cancha de Lipton: 14.00 (1ra. B) Alumni (Paso de la Patria) vs. San Marcos (Alfredo Egolf) y 16.00 (1ra. A) Yaguareté vs. Cambá Cuá. (Edgardo Romero).



Cancha de Alvear: 14.00 (1ra. B) Peñarol vs. San Jorge (Sandro Benítez) y 16.00 (1ra. A) Curupay vs. Talleres (Gerardo Martínez Sandoval).

Miércoles 2 de septiembre



Cancha de Huracán: 15.00 (1ra. A) Huracán vs. Boca Unidos (Nicolás Sosa).



Cancha de Rivadavia: 16.00 (1ra. A) Sacachispas vs. Lipton (Federico Encina) y 18.00 (1ra. A) Mandiyú vs. Ferroviario. (Sebastián Azcona).