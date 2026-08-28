Huracán y Mandiyú será sin público visitante

El encuentro que sostendrán Huracán Corrientes y Mandiyú en el inicio del Torneo Regional Federal Amateur será sin público visitante. Tampoco se habilitará la posibilidad de “simpatizantes neutrales”.

Desde la Policía de Corrientes se informó que el operativo de seguridad para este domingo en el estadio ubicado en el barrio Berón de Astrada contará, en principio, con 30 efectivos, teniendo en cuenta que solamente podrá asistir la parcialidad del azulgrana.

La venta de las entradas el mismo día del cotejo y el acceso al estadio será por calle Aviador Teniente Correa Fernández y solamente se habilitará el sector de plateas.

Huracán y Mandiyú se medirán este domingo desde las 16 con arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval. El partido corresponderá a la zona 5 de la Región Litoral Norte.