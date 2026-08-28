Meza se consagró campeón Sudamericano

El correntino Domingo Meza tuvo una gran actuación y se coronó campeón Sudamericano de pesas en Guayaquil, Ecuador.



Meza compitió en la categoría Sub 20 hasta 65 kilos de peso corporal, se quedó con el primer puesto en la Arena “José Desimavilla” de Guayaquil y se clasificó para el Panamericano de la especialidad que tendrá lugar en México durante el mes de octubre.



La competencia de Meza, que forma parte de Corrientes Pesas y de la selección argentina en Guayaquil fue de gran nivel. Se impuso en el arranque con 113 kilos, y en el envión, mirando de reojo a sus competidores, levantó 150 kilos para también imponerse en este movimiento.



El correntino sumó un total en el levantamiento olímpico de 263 kilos para lograr la consagración en el Sudamericano.



En el segundo puesto quedó el chileno Luis Sepúlveda Araneda que terminó con un total de 245 kg.



El podio lo completó el local Anthony Alexander Ayoví.



El torneo en Guayaquil le sirvió a Meza como puesta a punto para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se disputarán del 12 al 16 septiembre.



En Guayaquil también están los pesistas Valentina Cabral y Mauricio Mareco y el entrenador Marcelo Fernández, todos de Corrientes que integran el equipo argentino.



En la ciudad ecuatoriana se disputan en forma simultanea los Campeonatos Panamericanos Sub-15 y Sub-17, así como los Campeonatos Sudamericanos Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores. Asimismo, el 1.er Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027.



El evento reúne a más de 250 atletas provenientes de diferentes países de América, quienes compiten en busca de los títulos continentales y de importantes resultados que les permitan avanzar en el proceso de clasificación rumbo a Lima 2027.