Boca Unidos se presenta en Tucumán y visita al último

En el adelanto de la sexta fecha de la zona A de la Reválida del Torneo Federal A, Boca Unidos visitará a Tucumán Central en lo que será un choque de extremos.



El partido se jugará este sábado desde las 16 en el estadio ubicado en Villa Alem con el arbitraje de Francisco Acosta.



Boca Unidos está invicto en esta fase del certamen y lidera el grupo junto a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Con un triunfo en suelo tucumano, el equipo correntino conseguirá su primer objetivo y se asegurará la permanencia, en tanto que también dará un paso importante en la lucha por clasificar.



En tanto que Tucumán Central está último y una nueva derrota prácticamente lo condenará a jugar la próximo temporada en el Regional.



El plantel que conduce el DT Alberto Boggio, sin la presencia del defensor Alejandro Donatti, llegó este viernes a San Martín de Tucumán.



Al aurirrojo viene de vencer como local a Sportivo Las Parejas 1 a 0 con gol de Antonio Medida y podría repetir la formación titular.



Es decir que los once titulares serían: Luis Ojeda; Julián Fuyana, Joaquín Sigel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Martín Ojeda, Lautaro Ludueña, Tiago Villanueva y Medina; Kevin Fernández y Agustín Alfano.



En el banco de suplentes, entre otros, están Leandro Gómez que venía siendo habitual titular, Diego Sánchez Paredes, de buena actuación cuando le tocó remplazar a Ojeda, Mariano Miño, Ramón Piedrabuena y Nicolás Franco.



Tucumán Central atraviesa un mal momento deportivo. Los malos resultados lo tienen con un pie en el Regional y en las últimas semanas perdió a varios jugadores que decidieron sumarse a clubes del Regional.



El conjunto tucumano no gana hace nueve fechas. La última victoria fue precisamente frente a Boca Unidos, por la primera fase, durante el mes de junio. En la fecha 14, Tucumán Central superó al elenco correntino 2 a 0 con dos conquistas de Valentín Montenegro.



La fecha se completará el domingo con los partidos: El Linqueño - Atlético Escobar, Gimnasia de Concepción del Uruguay - Independiente de Chivilcoy y Sportivo de Las Parejas - Sarmiento de Resistencia.