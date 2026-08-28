Corrientes avanzó a la final y define el título del Argentino frente a Mendoza

Corrientes superó la instancia semifinal y este sábado buscará el título del Campeonato Argentino de Selecciones A de fútbol de salón.



En la semi que se disputó este viernes en un colmado estadio de Hércules, el seleccionado de la capital correntina venció a Caleta Olivia 5 a 2 y avanzó a la gran definición del sábado.



En el día de sus cumpleaños, José María Carrizo, marcó dos de los goles correntinos y se convirtió en la figura del cotejo. Los otros tantos fueron de Nicolás Salinas, Franco Acerbi y Cristian Lator. Para la visita anotaron Emir Farías e Iván Paillan.



El partido semifinal, Corrientes abrió rápidamente el juego y en pocos minutos del primer período se adelantó 3 a 0. El conjunto del sur del país descontó antes del cierre de la etapa inicial para aumentar la ilusión de dar vuelta el partido.



En el complemento, un gran desborde de Carrizo aumentó la ventaja para Corrientes que llegó al 5 a 1 con el gol de su arquero Lator. En la recta final, la visita consiguió su segundo tanto para cerrar el marcador dado que nunca puso en peligro el triunfo correntino.



En la otra semifinal, Mendoza superó a Comodoro Rivadavia 1 a 0 con gol de Fernández.



La jornada decisiva será este sábado, siempre en cancha de Hércules. A las 19, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia definirán el tercer puesto, mientras que desde las 21, Corrientes y Mendoza jugarán la gran final.



Correntinos y mendocinos ya se enfrentaron en el presnete Argentino. Fue en el cierre de la etapa de grupos y terminaron igualados en 2.