Agónico triunfo de Boca sobre Lanús

Boca y Lanús protagonizaron un partido entretenido que contó con un final épico y en el que el local se impuso por 1-0 por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido disputado que marcó el regreso a “La Bombonera” del xeneize.

El “Xeneize” lo ganó en el tercer y último minuto de descuento del complemento, por el tanto del mediocampista Tomás Belmonte, surgido e identificado con el equipo al que hoy le tocó enfrentar.

El triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la zona A, con 10 puntos, mientras que el “Granate” es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Gimnasia de Mendoza, el sábado 5 de septiembre a las 16:30, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Defensa y Justicia, desde las 17:00 del domingo 6.