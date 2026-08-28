Boca enfrenta a Lanús y vuelve a ser local en La Bombonera

Boca recibe este viernes a Lanús desde las 21.30 por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize vuelve a La Bombonera tras los trabajos de resembrado con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Boca llega con siete puntos en seis jornadas y ocupa el undécimo lugar de la Zona A. El equipo quedó fuera de los puestos de clasificación y necesita una victoria para cambiar su panorama.

Los cambios que analiza Boca

Ayrton Costa será baja por un desgarro sufrido durante el clásico con Racing (1-1) y no podrá estar ante Lanús. Lautaro Di Lollo aparece como su reemplazante después de recuperarse de una pubalgia.

La conformación de la defensa todavía no está definida y Di Lollo podría compartir la zaga con Nicolás Figal. Otra alternativa es Facundo Jagger Herrera, quien dejó una buena impresión durante sus primeros minutos en Primera.

La principal novedad del mediocampo sería el regreso de Leandro Paredes, quien superó una inflamación en el isquiotibial izquierdo. El cuerpo técnico todavía evalúa si será titular o tendrá algunos minutos desde el banco.

Lanús también necesita sumar

Lanús llega al partido con la misma cantidad de puntos que Boca y tampoco está en puestos de clasificación. El Granate suma siete unidades y buscará conseguir un resultado positivo como visitante.

Además, el equipo atraviesa un momento complicado anímicamente tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú. De esa manera, se despidió en 16avos del torneo internacional que supo ganar el año pasado.