El Oficial quedó con cinco punteros

El torneo Oficial de primera división en el basquetbol capitalino quedó con cinco punteros al disputarse la segunda fecha. Regatas, Pingüinos, Córdoba, Colón y Sportivo ganaron sus respectivos encuentros y están al tope de las posiciones.

Con 19 puntos de Santiago Fiorio, Regatas Corrientes no dejó dudas y superó a Don Bosco 90 a 31.

Córdoba también alcanzó una amplia victoria frente a San Martín 82 a 43. Tobías Zambón con 14 puntos y Juan Cruz Cequeira con 11 fueron los principales goleadores en el vencedor.

En el clásico de barrio, Colón venció a El Tala 68 a 52 con 14 puntos de Martín Bravo. Julio Coutada fue el máximo anotador en El Tala también con 14 unidades.

Pingüinos tuvo que esforzarse para superar a Hércules 71 a 61. Jonathan Báez con 22 puntos y Felipe Valsangiacomo con 15 fueron los referentes en la ofensiva del equipo de la banda negra. En el elenco azul, se destacaron Ignacio Marcó y Alejandro García con 24 puntos cada uno.

En tanto que Sportivo le ganó a Malvinas 1536 Viviendas 71 a 41 y se sumó al lote de punteros. Bautista Brunel, Carlos Barnechea Dib y Eric Bar Espinoza con 12 puntos cada uno fueron los principales goleadores en el equipo ganador.

Además, con 20 puntos de Sergio “Checho” Zacarías, Juventus (foto) le ganó a Alvear 83 a 73. En el elenco del barrio Aldana, su goleador resultó Matías Núñez con 22.

Así quedaron



Cumplidas dos fechas, las posiciones del Oficial de primera quedaron de esta forma: Colón, Córdoba, Pingüinos, Regatas y Sportivo 4 puntos, El Tala y Juventus 3, Alvear, Don Bosco, Hércules, San Martín y 1536 Viviendas 2.

Lo que viene



La tercera fecha del certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) contempla estos encuentros: El Tala vs. Sportivo, Córdoba vs. 1536 Viviendas, Alvear vs. San Martín, Hércules vs. Juventus, Don Bosco vs. Pingüinos y Colón vs. Regatas.