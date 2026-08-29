Jornada histórica: Zárate y Monzón son finalistas

Un domingo especial vivirá el tenis correntino. En una jornada inédita, dos tenistas de la provincia estarán en diferentes finales de torneos profesionales que forman parte del Circuito Mundial.



Carlos María Zárate (377º en el ránking de la ATP) buscará el título en Mar del Plata, mientras que Ignacio Monzón (632º) lo hará en Pecs, Hungría.



Zárate, de 21 años, irá por su tercer consagración en futures, mientras que Monzón (28) intentará sumar su cuarta corona después de cuatro temporadas.

Zárate en Mar del Plata



Zárate (foto) debió esforzarse en el Club Náutico de Mar del Plata para vencer al experimentado chileno de 29 años, Bastian Malla (829º) por 2-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 3 minutos de juego.



En la final del M15 donde es segundo preclasificado, el correntino enfrentará al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (460º) que eliminó al máximo favorito, el argentino Gonzalo Villanueva (321º), por 4-6, 6-4 y 7-6 (2).



Zárate tiene dos títulos en su haber, los dos los ganó este año (M25 de Luján y M15 de Jujuy).

Monzón en Hungría



En el M15 de Pecs, Hungría, Monzón alcanzó una nueva final (segunda de la temporada) al vencer al sueco John Hallquist Lithen (654º) por 7-5, 3-6 y 6-1 en 3 horas y 12 minutos de juego.



En la final de este domingo, Monzón se medirá con el alemán John Sperle (820º) que viene de eliminar al checo Stepan Baum, que llegó desde la clasificación, por 6-2 y 6-1.



Monzón acumula tres títulos en el circuito: 2 en el 2019 y 1 en el 2022, todos fueron en M15.