Boca Unidos empató con el último del grupo y mantuvo su invicto

Un empate rescató Boca Unidos en su visita a Tucumán Central. Este domingo, en el adelanto de la quinta fecha de la zona A de la Reválida del torneo Federal A, el partido terminó igualado en 2.



La lucha de extremos no se vio reflejada en el campo de juego en Villa Alem. Boca Unidos, que marcha al tope de las posiciones, no pudo prevalecer en el desarrollo pese a estar dos veces en ventaja y quedar con un hombre más tras la expulsión de Felipe Estrada a los 28 minutos del segundo tiempo.



Tucumán Central, último y casi condenado al descenso, salió a buscar los tres puntos y por varios momentos superó en el juego al equipo correntino y convirtió a Luis Ojeda, el arquero boquense, en una de las figuras de la tarde.



Con la obligación de ganar para ilusionarse con la permanencia, Tucumán Central salió a buscar el triunfo. Desniveló por el sector derecho del ataque y después de un rebote en la barrera, Nahuel Duarte se perdió el gol al rematar por arriba del travesaño cuando estaba al borde del área chica frente a un solitario Ojeda.



Sin embargo, a los 15 minutos, Tiago Villanueva abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área que hizo inútil el esfuerzo de Néstor Tornini.



Un mal retroceso defensivo, le permitió a Francisco Smith establecer la paridad cinco minutos más tarde. El jugador de Tucumán Central tomó la pelota cerca del área grande, enganchó de afuera hacia adentro y su remate terminó dentro del arco correntino.



El conjunto local siguió dominando el partido, pero nuevamente Boca Unidos fue efectivo. Un contrataque comandado por Kevin Fernández, terminó con Agustín Alfano rematando con la derecha. La pelota fue tocada por Tonini pero picó atrás del arquero y se metió en el arco.



En el complemento, el trámite del partido se mantuvo. El local siguió atacando y la visita se replegó esperando alguna contra.



A los 18 llegó el 2 a 2. Carlos Cisneros, apareció muy solo dentro del área después de un tiro libre, y desvió la pelota que descolocó al arquero boquense.



A los 27 llegó la expulsión de Felipe Estrada por golpear a Julián Fuyana. Pese a quedar con un jugador menos, el local siguió yendo al ataque y Ojeda fue el encargado de mantener la paridad en el marcador.



Boca Unidos sigue invicto y puntero del grupo pero deberá esperar los resultados de este domingo para saber si mantiene la segunda condición.



En la fecha seis, Boca Unidos será local de Gimnasia de Concepción del Uruguay en un duelo clave por la primera ubicación de la zona.

Para este domingo



La quinta fecha de la zona A de la Reválida se completará este domingo con estos encuentros:



15.30 El Linqueño - Atlético Escobar.



15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay - Independiente de Chivilcoy.



16.00 Sportivo de Las Parejas - Sarmiento de Resistencia.



Libre: Defensores de Vilelas.

Así se ubican



Con el adelanto de la quinta fecha que se jugó este sábado, Boca Unidos lidera el grupo A de la Reválida con 11 puntos. Después se ubican Gimnasia de Concepción del Uruguay (10), Defensores de Vilelas (8), Atlético Escobar (7), El Linqueño (6), Independiente de Chivilcoy (5), Sportivo Las Parejas (3), Sarmiento (3) y Tucumán Central (2).