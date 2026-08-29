Taraguy y Aranduroga se encaminan a las semifinales

Una clara victoria logró Taraguy frente a San José de Asunción y se mantiene como único puntero del Regional NEA de rugby en la primera división.



Por su parte, Aranduroga dio vuelta el marcador y venció a San Patricio, en tanto que Curne doblegó a Curda en los partidos que se jugaron este sábado en el marco de la segunda fecha de la segunda fase.



Con estos resultados, Taraguy y Aranduroga se encaminan hacia las semifinales, mientras que San Patricio sigue fuera de los cuatro primeros lugares.



De local, Taraguy le ganó a San José 35 a 13, sumó bonus y se afirma al tope de las posiciones.



El cuervo se hizo fuerte desde el arranque metiendo presión y llegando al primer try de la mano de los delanteros. Luego fueron los winnes lo que desequilibraron. Además, la defensa correntina se mostró firme para conseguir una amplia ventaja en el primer tiempo donde se impuso 28 a 3.



En el complemento, se prestaron un poco más la pelota, cada uno intentó por su mejores vías pero fallaron en la definición. Así el marcador tuvo poco movimiento para que Taraguy consiga una clara victoria.



En un partido donde de alternaron el control del marcador, Aranduroga superó como visitante a San Patricio 35 a 32 gracias un try convertido cuando quedaban dos minutos de juego.



San Patricio complicó al rival con su habitual movilidad en el ataque. Aranduroga se hizo fuerte a partir de sus delanteros que dominaron las formaciones fijas.



En el primer tiempo se adelantó 17 a 7, la visita dio vuelta el marcador y pasó a ganar 21 a 17 pero la etapa terminó con el rojinegro arriba 25 a 21.



En el complemento, San Patricio se escapó por 11 (32 a 21) pero no pudo aguantar al pack rival que llegó al último try con una clásica combinación de line y maul.



En Resistencia, Curne dio muestras de su mejoría y venció a Curda 53 a 33 para consolidarse en la tercera ubicación.



La fecha se completará este domingo, cuando desde las 16, Aguará reciba a Regatas Resistencia.



Cumplida parcialmente la décimo primera fecha del campeonato, las posiciones están así: Taraguy 45 puntos, Arandurogo 43, Curne 39, Curda y San José 29, San Patricio 24, Regatas 16 y Aguará 13.

Llega el clásico



La décimo segunda fecha, tercera de la segunda fase, prevista para el próximo fin de semana, tiene como partido destacado el clásico correntino. Aranduroga recibirá a Taraguy en una lucha directa por el primer lugar de la etapa clasificatoria.



Por su parte, San Patricio visitará a Curne, Curda será local de Regatas y San José recibirá a Aguará.