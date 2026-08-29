Corrientes tuvo su primera Maratón de Carnaval: 500 corredores y acciones solidarias

La primera Maratón de Carnaval “Pasión que Corre” reunió a unos 500 participantes este sábado en la Costanera Sur de Corrientes. La propuesta combinó actividad física y música con un objetivo solidario.

La convocatoria incluyó participantes de Corrientes y provincias vecinas. La consigna fue trasladar el espíritu de las comparsas a una jornada deportiva bajo la premisa de que “el carnaval empieza en invierno”.

Los corredores pudieron participar en recorridos de 3 y 5 kilómetros, con categorías Mini Runners y Runners. También fueron invitados a vestir los colores de sus comparsas o agrupaciones musicales.

Aunque la inscripción no tuvo costo, se solicitó como colaboración la entrega de alimentos no perecederos y elementos de carnaval en desuso. Lo recolectado será destinado a acciones solidarias y al fortalecimiento de la actividad carnavalera.

La jornada comenzó con una presentación de la Universidad de Sonido de Ará Berá, seguida por la largada oficial. El cierre estuvo a cargo de la “Roda entre Amigos”, después de la ceremonia de premiación.

Comparsas y agrupaciones

Además de la competencia, distintas comparsas y agrupaciones musicales instalaron stands en la costanera. Se exhibieron y comercializaron productos para recaudar fondos destinados a la próxima edición del carnaval.

Los Embajadores Culturales Nacionales del Carnaval 2026, María Agustina Gálvez Díaz Colodrero, de Ará Berá, y Franco Perroni, de Sapucay, participaron de la organización y también corrieron.

Gálvez Díaz Colodrero destacó la respuesta solidaria de los participantes y señaló que recibieron más de 200 kilos de mercadería. También indicó que recolectaron numerosos elementos de carnaval que serán destinados a las comparsas.

La jornada convocó a personas de distintas edades, desde niños de cinco años hasta participantes mayores de 70. Para Perroni, el encuentro permitió “vivir el espíritu carnestolendo con intensidad” y anticipó que buscarán repetirlo cada año.



