Cambá Cuá ganó y manda en el Oficial

Se puso en marcha este sábado la novena fecha del torneo Oficial de primera división A en la capital correntina y Cambá Cuá quedó como único puntero.



El conjunto rojo ganó su compromiso y aprovechó que Sacachispas recién jugará el miércoles 2 para trepar a los más alto de las posiciones.



Cambá Cuá consiguió una trabajada victoria sobre Yaguareté 2 a 1 en cancha de Lipton.



Los goles cambacuaceros fueron anotados por Alexis Riquelme y Emanuel Zalazar (el empate transitorio de Yaguareté, que apenas sumó un 1 punto en el certamen, fue marcado por Carlos Pimienta).



Con estos tres puntos, Cambá Cuá ahora lidera las posiciones con 20 puntos y espera por el encuentro del miércoles donde Sacachispas (19) se medirá con Lipton (10).



Durante la jornada sabatina, Independiente del barrio Unión superó a Empedrado 2 a 0 y se prende en la lucha entre los ocho primeros del campeonato. El rojo quedó con 14 unidades y su vencido sigue con 16.



Por su parte, Sportivo y Mburucuyá repartieron puntos al igualar en 2 tantos. El albiverde llegó a las 17 unidades, mientras que el elenco del interior tiene 9.



En la lucha por alejarse de los último lugares, Curupay consiguió tres puntos vitales al vencer a Talleres 2 a 1. En tanto que Libertad logró su primer punto del campeonato al igualar con Doctor Montaña en 1 tanto.



La fecha se completará el miércoles 2 con una atractiva programación. El puntero Sacachispas enfrentará a Lipton, Ferroviario, uno de los inmediatos perseguidores del líder, jugará con Mandiyú, mientras que Boca Unidos visitará a Huracán.

Ascenso



El torneo Oficial de la primera división B ahora tiene tres punteros al disputarse este domingo la sexta fecha.



San Jorge, que llegaba como único puntero, empató en un atractivo partido frente a Peñarol 4 a 4.



En el duelo entre escoltas, San Marcos venció a Alumni 2 a 1 y llegó al tope de las posiciones. Mientras que Quilmes le ganó a Alvear 2 a 0 para también subirse a la primera ubicación.



Barrio Quilmes igualó con Villa Raquel en 1 tanto, mientras que Robinson le ganó a Rivadavia 1 a 0 en los partidos sabatinos que completaron la fecha.



El certamen ahora es liderado por San Jorge, San Marcos y Quilmes con 11 puntos, después se ubica Robinson con 10, en tanto que Villa Raquel y Alumni están con 8 en las principales ubicaciones.

Programa del miércoles 2 de septiembre



Cancha de Huracán: 15.00 (1ra. A) Huracán vs. Boca Unidos (Nicolás Sosa).



Cancha de Rivadavia: 16.00 (1ra. A) Sacachispas vs. Lipton (Federico Encina) y 18.00 (1ra. A) Mandiyú vs. Ferroviario. (Sebastián Azcona).