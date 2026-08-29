Cuando Archie Moore estuvo en Corrientes

A fines de la década del 40 y comienzos de la del 50. el boxeo comenzó a difundirse rápidamente en esta zona del nordeste, en especial en Corrientes y Chaco, donde el entusiasmo por la actividad floreció en muchos espectáculos con la presencia de destacadas figuras a nivel nacional y mundial. En el Chaco por ejemplo, surgieron plazas como Villa Angela, Charata, Sáenz Peña y la propia Resistencia, donde el boxeo pisaba fuerte, Comenzaron a realizarse festivales en los que participaron campeones de una y otra orilla, en los que participaban púgiles de una y otra orilla. El apoyo del público era masivo, ya que los combates en su mayoría eran a 5 rounds de 2x1. Podemos mencionar por ejemplo en marzo de 1941 a algunos campeones correntinos: Luis Casafus mosca), Luis Segovia (gallo), Claudio Segovia (gallo), Claudio Pelozo (Pluma), Alejandro Azcona (Liviano), Fortunato Roffé (Welter), Domingo Olivera (Mediano) entre los más recordados de esa época en el boxeo de la región, En 1954 estuvo en Resistencia por ejemplo, Luis Angel Firpo, acompañando a su pupilo Abel Cestac, campeón sudamericano que combatió en el ex cine Argentino con el púgil chaqueño Víctor Valussi.

Pero sin duda lo más importante para esta región de Corrientes y Chaco estuvo dado por la presencia del gran campeón mundial medio pesado, el moreno Archie Moore, allá por el mes de octubre de 1953, cuando estuvo en Corrientes y Resistencia. En la capital chaqueña el espectáculo se llevó a cabo en la vieja cancha de For Ever, ubicada donde hoy está la Plaza España, cercada por chapas de zinc y tribunas de madera. Pero lo anecdótico del caso fue la manera de cómo se logró la contratación del campeón norteamericano. Cuenta el colega y escritor Oscar Andreatta, ex boxeador y que dedicó toda su vida a esta disciplina, en su libro “El deporte de los puños” que ”fuí amigo de Moisés Zain, el promotor y empresario chaqueño y me contaba que su mayor logro había sido poder traer a Archie Moore esta zona, cosa que no lograron otros como Rosario, Córdoba y Mendoza. El lo consiguió con astucia y viveza. Se había enterado de que el negro se desesperaba por las mujeres rubias y Moore pedía 20.000 dólares en esa época para venir. Zain le ofreció apenas 2.000. El campeón rechazó la oferta con fastidio, pero el empresario, rápido de reflejos, le ofreció que pondría a su entera disposición una rubia. Archie repetía: “Oh, rubia, rubia, OK” y finalmente firmó el contrato. El promotor se entrevistó con el entonces gobernador de Corrientes, general Juan Filomeno Velazco y consiguió el avión de la provincia y el apoyo para la presentación de Archjie Moore en Corrientes. Contrató a una mujer muy linda, rubia, que era conocida en Resistencia como “La caimán” (vaya a saber porqué...). Lograron introducirla al Hotel Colón, donde se hospedaba Archie y estuvo allí hasta una hora antes de la exhibición. Había cumplido con su palabra y como diría alguien por allí, todo vale.

El MonumentalEn Corrientes se presentó en el Salón Monumental, por calle Eva Perón (hoy Junín) entre Santa Fe y España, ante un marco multitudinario. Era tanta la expectativa por la presencia del campeón mundial que esa noche todo se desbordó, las populares costaban 10 pesos y no quedó un lugar libre. Pero lo que pocos recuerdan es que Archie Moore estuvo una semana viviendo en Corrientes, en una casa de la calle Tucumán al 1300, entre Moreno y Belgrano y todos los días se iba a correr temprano a la Plaza de La Cruz, para mantener su estado. Un montón de chicos del barrio salían tras él a correr, a la mejor manera de la película Rocky, entre ellos estaba el que fue técnico de fútbol, Néstor Lorenzo. Quien decía que “era un tipo agradable, simpático y se hacía querer por todos. Cuando él se fue le dio a Lorenzo una tarjeta con su foto que decía: “Archie Moore, campeón mundial medio pesado, San Diego, California. Amigo de Argentina. Archie Moore.