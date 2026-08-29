Huracán y Mandiyú ponen primera en el Regional

El torneo Regional Federal Amateur 2026 se pondrá en marcha este domingo para los equipos correntinos. La provincia contará con 8 representantes que fueron divididos en dos grupos en la Región Litoral Norte.



El certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA otorga cuatro plazas para el próximo Federal A y 12 lugares en el Torneo Argentino del Interior, nuevo certamen que se implementará desde el 2027.



En la capital correntina, desde las 16, Huracán Corrientes recibirá a Mandiyú por la zona 5. El encuentro será dirigido por Gerardo Martínez Sandoval y contará solamente con público local.



Los dos equipos encaran el certamen con realidades diferentes. Mientras que Huracán consiguió pocos refuerzos del ámbito local, Mandiyú sumó más de 11 jugadores con el claro objetivo de luchar por uno de los ascensos.



Por el mismo grupo, a partir de las 16.30, Huracán de Goya, otro de los equipos que buscará llegar a instancias decisivas, visitará a Sportivo Unión de Bella Vista. José Romero fue designado para dirigir este encuentro.



Hasta la ciudad de Monte Caseros se trasladó el actual campeón provincial, Lipton (foto). El equipo capitalino visitará a San Lorenzo. El partido está programado desde las 16, corresponde a la zona 6 y será arbitrado por Brian Altamirano.



El conjunto dirigido por Pablo Suárez incorporó a Aldo Araujo y Edgar Villán para darle un salto de calidad a su plantel.



El grupo 6 comenzará a las 16 en cancha de Benjamín Matienzo donde Sportivo Surubí será local para recibir a Sportivo Santa Lucía con el arbitraje de Francisco Vargas.

Baja de último momento



La Región Litoral Norte sufrió la baja de último momento de 8 de Diciembre de Formosa y esto modificó la forma de juego.



Se conformaron ocho zonas, cuatro de cuatro clubes cada una, tres de tres y una de dos.



Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta.



En la zona de dos clubes, se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.



Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro y tres clubes, además del mejor club ubicado en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes y el ganador de la zona integrada por dos clubes.



Para conseguir el ascenso al Federal A, hay que superar cinco ronda eliminatorias.