Ituzaingó fue sede de los Juegos Correntinos 2026 para Adultos Mayores

En el marco de los Juegos Correntinos 2026, adultos mayores de distintos puntos de la provincia participaron este viernes 28 de agosto de una jornada deportiva y recreativa desarrollada en Ituzaingó.

La competencia reunió a participantes que compartieron distintas actividades y disciplinas, promoviendo la actividad física, la integración y el encuentro comunitario.

Durante la jornada se disputaron tejo, sapo, tenis de mesa, truco, ajedrez, orientación, newcom, tenis, circuito de habilidades motrices y pádel, entre otras propuestas.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, como parte de las políticas destinadas a garantizar el acceso al deporte para todas las generaciones.

El titular de Deportes, Jorge Terrile, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para facilitar la participación de adultos mayores de diferentes localidades y su clasificación a instancias superiores.

Desde la organización, que estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes en articulación con el Municipio de Ituzaingó, felicitaron a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo.

En tanto, quienes lograron clasificar avanzarán a la instancia nacional de los Juegos, que se desarrollará en la provincia de San Juan.