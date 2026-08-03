Corrientes cerró su participación en el Campeonato Argentino

La selección de Corrientes de básquet de Infantiles femenino cerró su participación en el Campeonato Argentino con dos derrotas y un triunfo dejando una buena imagen.

La primera fase de la región NEA se desarrolló en Las Breñas, Chaco, en cancha de Ambalab, en donde las correntinas habían conseguido un debut victorioso el sábado por la noche frente a Misiones por 67 a 50. Mientras que Entre Ríos había debutado con un gran triunfo sobre las locales 68 a 44.

En el mediodía del domingo las chicas correntinas cayeron con las entrerrianas 67 a 50, en tanto que las chaqueñas vencieron a Misiones 79 a 55. En la última jornada, Entre Ríos venció a Misiones 85 a 43 en primer turno adjudicándose el cuadrangular, y en segundo término, en el clásico del puente, Chaco venció a Corrientes 51 a 46 en un partidazo.

De este modo, el elenco de José Francisco cerró en la tercera posición de la Región NEA, por detrás de Entre Ríos, que avanzó a la segunda fase, y de Chaco.

La selección Correntina de Infantiles femenino estuvo conformada por: Malena Agu, Sara Camino, Delfina López, Isabella Francisco, Ingrid Isler, Ángeles Martínez, Gelena Martínez, Julieta Encinas Toht, Guillermina Jerez, Giana Suárez, Helena Ramírez, Juana Ramírez Mauriño y Zoe Monzón.