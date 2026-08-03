Boca Unidos tuvo una tarde perfecta y logró la triple corona

El estadio del club Boca Unidos fue el escenario de una jornada inolvidable para el fútbol infantil y juvenil de la Liga Correntina de Fútbol (LCF). Con un gran marco de público, las familias acompañaron y alentaron a los protagonistas en las finales de las categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15, viviendo una verdadera fiesta del deporte.



Dentro del campo de juego, Boca Unidos tuvo una actuación sobresaliente y se consagró campeón en las tres categorías. En Sub-11 y Sub-13 derrotó a Empedrado, mientras que en la final de Sub-15 superó a Mandiyú para cerrar una tarde perfecta.

La Liga Correntina de Fútbol continúa fortaleciendo el desarrollo de las divisiones formativas, promoviendo la competencia, el compañerismo y los valores que hacen del fútbol una herramienta de integración para miles de niños, jóvenes y sus familias.“Ver este estadio colmado de familias acompañando a nuestros chicos nos llena de orgullo. Estas finales demostraron que el fútbol formativo está más vivo que nunca y que el verdadero protagonista es cada uno de los niños que dejó todo dentro de la cancha”, expresó el presidente de la LCF, Pablo Alonso.“Quiero felicitar a Boca Unidos por la obtención de los títulos en las categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15, pero también reconocer a Empedrado y Mandiyú por el gran torneo que realizaron. El resultado deportivo pasa, pero el crecimiento de nuestros jugadores y el compromiso de los clubes quedan para siempre”, añadió Alonso.

“Desde la Liga Correntina seguimos trabajando para que cada fin de semana miles de chicos tengan un espacio donde competir, aprender y compartir valores. Ese es nuestro principal objetivo: que el fútbol siga siendo un lugar de encuentro para toda la familia y una herramienta de formación para las futuras generaciones”, finalizó el presidente de la entidad.